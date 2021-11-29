Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Уличный портрет Фёдора Достоевского в Кузнечном переулке Петербурга снова стал доступен горожанам и гостям города благодаря активистам. Об этом сообщили в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео с портретом.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Фёдор Достоевский

Ранее коммунальщики закрасили изображение, чем вызвали волну непонимания среди жителей Петербурга.

Автор граффити писателя Олег Лукьянов поделился событием с подписчиками, выложив stories в Instagram. До этого художник посвятил целый пост несправедливой, по его мнению, работе сотрудников ЖКХ, закрасивших портрет.