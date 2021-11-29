Киев, 29 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Поколения 1950-х- 1960-х годов воспитаны в духе интернационализма, уних сохраняется принадлежность к единому советскому народу — если бы такая общность сохранялась сегодня, оченьмногое складывалось бы иначе, отметил обозреватель Михаил Демурин в понедельник, 29 ноября, комментируя обращение гражданина России Анатолия Мисана к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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« Удивительное это явление — советский человек. Автор письма мог бы давно перестать размышлять о серьёзных политических проблемах, заняться хозяйственными делами, ходить, когда время позволяет, на рыбалку и за грибами… Впрочем, не только; он, наверное, ещё и подрабатывать должен, ведь на пенсию не проживешь! Он, однако, пишет президенту соседней страны, волнуется, что у того с головой не всё в порядке, что он под иностранную пяту себя определил, что враждебным народам наших стран планам помогает…

Украина автору письма не чужая, он сам, как следует из его слов, наполовину украинец, но, думаю, в подобном ключе размышляют и большинство его сверстников, являющихся, как говорится, «стопроцентно» русскими. Поколения 1950-х и 1960-х годов были воспитаны в духе интернационализма. Заметьте, не космополитизма, не забвения своего народа, а интернационализма — понятия, в котором «интер» является только приставкой. У них была и сохраняется также более высокая принадлежность — принадлежность к единому советскому народу. Кто-то над этим посмеётся, а напрасно — у нас сегодня такой общности и близко нет, а была бы, многое иначе складывалось бы!

Нельзя не сказать несколько слов и о самом тексте. Меня он поразил своей грамотностью — и лингвистической, и политической. Впрочем, человек с советским высшим образованием и должен так писать. А нюансы понимания ситуации (например, автор полагает, что президент Украины не хотел бы, чтобы с Донбассом было «как с Крымом», а мне думается, что Зеленский и его американские патроны спят и видят, как бы всучить России Донбасс) — дело второе. Главное — это сам дух письма.