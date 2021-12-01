Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, в России вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, сообщает ИА REGNUM.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

Вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые не имеют права оказывать.

Закон предоставляет Центробанку право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу — в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.

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Глава ЦБ и его заместители вправе направить в генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.

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