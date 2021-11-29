Уфа, 29 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Горнолыжный экспресс начнет курсировать в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

На горнолыжном курорте

Сообщается, что с 4 декабря в регионе начнет курсировать пригородный поезд «Легенда Урала» по маршруту «Уфа — Новоабзаково — Уфа», который будет отправляться со станции Уфа каждую субботу и воскресенье.

«Добраться до известного горнолыжного курорта ГЛЦ «Абзаково» по железной дороге предстоит с максимальными удобствами — Пассажирам предоставлены комфортабельные рельсовые автобусы, биотуалеты и стеллажи для спортивного инвентаря», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что провоз горнолыжного инвентаря будет осуществляться бесплатно.