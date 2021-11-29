Москва, 29 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» одобрен правительством РФ. Об этом 29 ноября сообщает сайт правительства России по итогам заседания, прошедшего 26 ноября.

Bosai3.com Курильские острова

Законопроект предусматривает предоставление новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, налоговых льгот при соблюдении определённых условий, пояснили в правительстве. В ходе заседания обсуждалось, организации будут освобождены от уплаты большинства налогов на срок 20 лет. При этом приняты меры, чтобы не превратить острова в оффшорную зону.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится о решении, принятом на заседании правительства.