Элиста, 29 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия заселиться в гостиницу теперь можно будет только при условии предъявления QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. Требование вступает в силу с 1 декабря. Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба 28 ноября.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

«В список мест, в которых с 1 декабря 2021 года будет необходимо наличие у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста внесены организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания», — сообщили в пресс-службе главы Калмыкии.

В целом в перечень организаций, где с 1 декабря будут требовать у посетителей QR-код, сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, вошли: ЗАГСы (церемонии торжественной регистрации брака), библиотеки, архивы, музеи, объекты культуры и искусства, организации общественного питания, объекты спорта, парикмахерские и салоны красоты, объекты розничной торговли, расположенные на площади свыше 100 кв.м.