Москва, 29 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Власти Москвы за январь-ноябрь 2021 года реализовала на торгах 111 земельных участков площадью 43,4 га, из них продано 37 участков, сдано в аренду 74, сообщается на портале мэра столицы.

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На этих земельных участках инвесторы планируют возвести 501,4 тыс. кв. метров недвижимости — физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и жилые дома.

Большая часть участков расположена в Новой Москве — 50 объектов. До конца 2021 года планируется продать или сдать в аренду еще 50 земельных участков на территории Москвы. В 2019 году было реализовано 117 участков, в 2020 году — 139.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы предоставили земельные участки для создания восьми новых производств.

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