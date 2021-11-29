Кош-Агачский район, Алтай, 29 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. На территории Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай самым фотогеничным признан снежный барс, известный под рабочим именем Т01. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парка, он чаще других попадал в фотоловушки на Южно-Чуйском хребте.

Сайлюгемский национальный парк Снежый барс на Алтае

По предположению исследователей, Т01 является молодым доминантным самцом, активно осваивающим территорию. На хребте обитает семь особей ирбиса, а всего на территории нацпарка насчитывается не более 12−14 животных из шести десятков, зафиксированных в России.

«Снежные барсы любопытны, как все кошачьи. Если они замечают фотоловушку, они ее нюхают, пробуют на зуб, могут свалить лапой. Были случаи, когда ирбисы утаскивали камеры под камни, а эксперты находили драгоценную аппаратуру через пару лет. Но этот ирбис спокоен», — отметил координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

По его словам, снятые при помощи фотоловушек видео позволяют изучить поведение хищника, которые остаётся одним из самых скрытных и малоизученных кошек к мире.