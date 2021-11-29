Варшава, 29 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Польше члены рабочей группы по разработке инструментов борьбы против COVID-19, в которую входят члены правительства и депутаты Сейма, подготовили законопроект о создании фонда защиты вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом 29 ноября сообщает Polskie Radio.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Согласно документу, размер пособия для граждан, пострадавших от побочных эффектов из-за вакцинации от COVID-19, будет зависеть от продолжительности госпитализации.

Предполагается, что минимальный размер компенсации составит 10 тыс. злотых (более 2,2 тыс. евро) в случаях госпитализации от 14 до 30 дней. Максимальное пособие составит 100 тыс. злотых (более 22 тыс. евро) при госпитализации от 120 дней.

Теперь законопроект отправится на рассмотрение и голосование в Сейм республики. В случае голосования в его пользу, документ будет направлен на утверждение в Сенат, а затем на подпись президенту.