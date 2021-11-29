Мельбурн, Австралия, , 10:20 — REGNUM Прошедшей ночью полиция Виктории (юго-восток Австралии) арестовала на одном из шоссе Мельбурна группу из четырех подростков, находившегося в автомобиле. Как написали полицейские в протоколе молодой человек, находившийся за рулем, разогнался до 161 км/ч, передает телеканал Nine News.

Мельбурн Richard Jones

Представители полиции заявили в интервью телеканалу, что подросток стал вторым водителем, которого остановили на том же самом шоссе за нарушение скоростного режима. Первой оказалась женщина, которая разогналась до 138 км/ч.

По прошествии часа полицейские остановили автомобиль с подростками. Третьим нарушителем стал 19-летний парень, который, как говорится в рапорте, разогнался до 141 км/ч.

Всем троим нарушителям были выписаны крупные штрафы, один из них лишился водительских прав на шесть месяцев.