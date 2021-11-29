Грозный, 29 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Чечне побывал чемпион UFC Камару Усман. Его приезд был приурочен ко дню рождения одного из сыновей главы республики Рамзана Кадырова — Адама. Юноша на днях отметил свое 14-летие. Визит абсолютного чемпиона UFC стал для него подарком ко дню рождения.

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Вместе с известным бойцом прибыли в Чечню бывшие бойцы UFC Абдул-Керим Эдилов и Магомед Бибулатов, а также действующий боец промоушена Альберт Дураев, пишет ИА «Грозный-информ». На кадрах видео с праздничного застолья сын Кадырова сидел рядом чемпионом нигерийского происхождения, который приезжает в Чечню не впервые.

Известно, что сыновья Рамзана Кадырова занимаются спортом с детства. Они становились участниками соревнований и показательных боев по боксу и боям без правил.