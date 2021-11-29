Глава Чувашии призвал «работать слаженно» при освоении бюджета
Чебоксары, 29 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Бюджет Чувашии на 2022 год принят на две недели раньше, чем в прошлом году. Поэтому уже надо «начать процессы контрактации». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 29 ноября, глава республики Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве.
Перед обсуждением основных вопросов повестки руководитель республики обратил внимание на принятие во втором чтении закона о бюджете на ближайшие три года. По его словам, «наша задача — в кратчайшие сроки провести все организационные мероприятия, чтобы бюджетные средства начали своё движение».
Он призвал чиновников провести «провести слаженно».
Напомним, законопроект о бюджете-2022 принят во втором чтении 25 ноября на сессии Госсовета Чувашии. Собственные доходы республиканского бюджета на три года прогнозируются в объёме 108,4 млрд рублей, в том числе в 2022 году — 34,8 млрд рублей. Расходы — в размере объёме 200,4 млрд рублей, в том числе в 2022 году — 70,7 млрд рублей.
Чувашский бюджет-2022 свёрстан с дефицитом в размере 3 765 652 тыс. рублей: доходы прогнозируются на уровне 66 981 138 тыс. рублей, из них безвозмездные перечисления — в размере 32 176 270 рублей (48% от общего размера казны), расходы — 70 746 790 тыс. рублей.