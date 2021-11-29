Чебоксары, 29 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Бюджет Чувашии на 2022 год принят на две недели раньше, чем в прошлом году. Поэтому уже надо «начать процессы контрактации». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 29 ноября, глава республики Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев выступает на сессии Госсовета Чувашии

Перед обсуждением основных вопросов повестки руководитель республики обратил внимание на принятие во втором чтении закона о бюджете на ближайшие три года. По его словам, «наша задача — в кратчайшие сроки провести все организационные мероприятия, чтобы бюджетные средства начали своё движение».

«Бюджет принят на две недели раньше [чем в прошлом году]. Это говорит о том, что нужно начать процессы контрактации. Но для этого очень важно провести все процедуры, предусмотренные законом», — сказал Олег Николаев, выделив вопросы доведения лимитов, формирование заявок и объявление торгов.

Он призвал чиновников провести «провести слаженно».

Напомним, законопроект о бюджете-2022 принят во втором чтении 25 ноября на сессии Госсовета Чувашии. Собственные доходы республиканского бюджета на три года прогнозируются в объёме 108,4 млрд рублей, в том числе в 2022 году — 34,8 млрд рублей. Расходы — в размере объёме 200,4 млрд рублей, в том числе в 2022 году — 70,7 млрд рублей.

«Увеличение доходов на 8,9% позволит направить дополнительные средства на реализацию социально значимых проектов: на развитие села, поддержку здравоохранения, ремонт школ, детских садов и на другие важные направления», — заявил спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.