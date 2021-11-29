Березники, Пермский край, 29 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края региональные и муниципальные власти совместно с Национальной ассоциацией кулинаров России реализуют пилотный проект по повышению качества школьного питания. Он призван улучшить вкусовые и питательные свойства блюд в пределах заявленной законом стоимости. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Prokuror-kaluga.ru В школьной столовой

Березники неслучайно выбраны в качестве пилотной площадки. В этом городе сохранился базовый комбинат школьного питания.

На базе гимназии № 9 и школы № 3 состоялись обучения по внедрению в меню блюд, соответствующих требованиям стоимости школьного питания. Рецепты, предложенные шефами мирового уровня, проработаны базовым комбинатом школьного питания и с 1 декабря появятся в меню всех школ Березников. Чиновники заверили, что в производстве в приоритете у кулинаров будет продукция местных производителей и фермеров.

«Очень важно, когда бренд-шефы с мировым именем показывают и делятся с подрастающим поколением своим опытом, обсуждают вопросы с педагогами, обучающими подрастающее поколение», — отметили в минпромторге.