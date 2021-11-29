Москва, 29 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Десятки болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА были задержаны ОМОНом и полицией после матча 16-го тура чемпионата России с петербургской командой «Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Об этом 29 ноября рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Фанаты

«Сотрудниками полиции после проведения на стадионе «ВЭБ-Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом известно, что задержание болельщиков ЦСКА может быть связано с пиротехническим шоу, устроенном ими после окончания встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября ЦСКА проиграл «Зениту» в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги со счетом 0:2.