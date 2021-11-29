Москва, 29 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Проект распоряжения правительства РФ об утверждении Транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года решено принять, сообщает 29 ноября сайт правительства России.

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«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в материале, посвящённом решениям, принятым по итогам заседания правительства 26 ноября.

Одновременно с принятием документа утратили силу прежние документы стратегического планирования в этой сфере. Отслеживать реализацию новой стратегии будет ФБГУ «Научный центр по комплексным транспортным проблемам Министерства транспорта Российской Федерации».