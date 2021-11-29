Мадрид, 29 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В кулуарах 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок встретился 27 ноября с коллегами из Омана и Бахрейна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, южнокорейский парламентарий провел встречу с председателем Консультативного Собрания Омана Халидом Бин Хилалом аль-Мавали, с которым обсудил возможность экспорта водного раствора мочевины.

В ходе встречи представитель Омана также выразил надежду на расширение сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, туризма и сельского хозяйства.

В тот же день Пак Бён Сок встретился со спикером Совета представителей Бахрейна Фавзией Бинт Абдуллой Зайнал, которую также попросил об экспорте раствора мочевины.

Напомним, что в настоящее время в Южной Корее наблюдается дефицит водного раствора мочевины — ключевого материала, используемого в дизельных транспортных средствах.

Дефицит возник из того, что в октябре Китай сократил экспорт удобрений и сопутствующих материалов, включая мочевину, из-за энергетического кризиса. За счёт поставок из Китая Южная Корея удовлетворяла 97,6% своих потребностей в водном растворе мочевины.