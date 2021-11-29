Вашингтон, 29 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Вывод американских войск из Афганистана самым позорным моментом в истории Соединённых Штатов. Об этом в очередной раз в интервью на телеканале Fox News заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Wspolnotapolska.org.pl Трамп

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Политик признался, что собирался оставить военную базу в афганском городе Баграм из-за Китая.

«Я хотел сохранить базу Баграм из-за Китая, а не из-за Афганистана», — сказал Трамп, пояснив, что это в часе лёта от ядерных объектов.

Каких именно, экс-президент США не уточнил.

Он напомнил, что Вашингтон потратил «миллиарды долларов, строя эту базу», а теперь её, по словам Трампа, собирается забрать Китай.

Он добавил, что все остальные базы в Афганистане он планировал разбомбить.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заявил, что решение покинуть авиабазу «Баграм» в Афганистане руководство США принимало по рекомендации американских военных. По его словам, они пришли к выводу, что «Баграм» не представляет большой ценности, и гораздо разумнее сосредоточиться на Кабуле. При этом республиканцы подвергли администрацию Байдена критике за решение покинуть бывший аэродром США в Баграме, который был крупнейшей военной базой США в Афганистане.