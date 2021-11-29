Париж, 29 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Камбоджи Нородом Ранарит скончался во Франции, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции

Принц Камбоджи, занимавший пост премьер-министра страны с 1993 по 1997 год, скончался во Франции 28 ноября в возрасте 77 лет.

Тело принца скоро будет репатриировано в Камбоджу.

Соболезнования в связи с кончиной принца выразил действующий премьер-министр Камбоджи Хун Сен. В письме с соболезнованиями в адрес вдовы принца Хун Сен оплакивает «потерю выдающегося королевского сановника, любившего нацию, религию и короля».

Напомним, Нородом Ранарит был свергнут в результате кровавого переворота в 1997 году силами, поддерживающими нынешнего премьер-министра Камбоджи Хун Сена.