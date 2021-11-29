Канберра, 29 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Основная причина масштабных лесных пожаров в Австралии зимой 2019 года — это глобальное потепление. К такому выводу пришли учёные Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) Австралии, говорится в сообщении на сайте организации.

Олег Кугаев Коала

В своём исследовании учёные отмечают, что именно климатические изменения в масштабах планеты стали причиной значительного увеличения числа лесных пожаров в Австралии в последние 30 лет. Сезоны пожаров длятся дольше, огонь охватывает более широкую территорию, включая альпийские леса на острове Тасмания и тропические леса на севере континента.

По словам одного из учёных Пепа Кенэделла, к настоящему моменту удалось выявить ряд главных факторов, влияющих на вероятность возникновения лесных пожаров. Изменение климата стало ключевым из них.

Так, три четверти крупнейших австралийских пожаров за минувшие 90 лет — это пожары после 2000 года. Среднегодовая температура на континенте увеличилась на 1,4 градуса Цельсия с 1910 года. Пиковые значения температуры резко выросли, среднее количество осадков сократилось.

Лес ежегодно выгорает на площади, которая за 2002−2018 годы выросла на 350% по сравнению с периодом с 1988-го по 2001 год, и на 800%, если учитывать пожары 2019 года. Такая динамика, отмечает Кенэделл, угрожает всей экосистеме Австралии, так как природа просто не успевает восстановиться.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары произошли на востоке Австралии осенью 2019 года и были объявлены экологической катастрофой.

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