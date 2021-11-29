Керчь, Крым, 29 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Керчь

«Сергей Органов задержан сотрудниками ФСБ, проведены оперативные мероприятия, обыски. Изъяты материальные ценности. В ближайшее время должен быть решен вопрос о мере пресечения», — цитирует «Крыминформ» источник в администрации города.

Как уточняют РИА Новости, Органов задержан по подозрению в нескольких эпизодах получения взяток за покровительство при приемке выполненных подрядчиками строительных работ и их оплате.

Сергей Органов был уволен с поста руководителя управления единого заказчика администрации Керчи, которое курирует реализацию проектов ФЦП развития Крыма и Севастополя, в октябре этого года.