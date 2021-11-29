Женева, Швейцария, 29 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, ранее переболевшие COVID-19 люди могут заразиться штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 29 ноября сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Пока не ясно, является ли «Омикрон» более трансмиссивным — например, легче передаётся от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами, включая вариант «Дельта», — говорится в сообщении.

Также указывается, что более подробная информация о новой разновидности SARS-CoV-2 станет известна «в ближайшие дни и недели», и отмечается, что существующие ПЦР-тесты могут выявлять новый штамм.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время неизвестно, будет ли вызываемое штаммом «Омикрон» заболевание переноситься тяжелее по сравнению с другими вариантами коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что он разочарован отсутствием общих усилий в борьбе с пандемией коронавируса.