Кемерово, 29 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 29 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 378 случаев.

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«Новокузнецк — 71, Кемерово — 70, Междуреченск — 40, Прокопьевск — 31, Осинники — 23, Белово — 21, Юрга — 17, Калтан — 13, Ленинск-Кузнецкий — 11, Новокузнецкий МР — десять, Промышленновский МО — десять, Березовский — девять, Мыски — семь, Яйский МО — шесть, Киселевск — пять, Полысаево — пять, Гурьевский МО — пять, Топкинский МО — четыре, Яшкинский МО — четыре, Анжеро-Судженск — три, Ижморский МО — три, Тайга — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Юргинский МО — два, Кемеровский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 253 пациента выздоровели, трое скончались.