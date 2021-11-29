Исилькуль, Омская область, , 09:14 — REGNUM Житель Омской области, обвиняемый в жестоком убийстве отца, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в следственном управлении СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, завершено расследование уголовного дела против 55-летнего жителя деревни Озерка Исилькульского района (п. п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В феврале 2021 года пьяный мужчина несколько раз ударил 78-летнего отца молотком. Затем он связал его и закопал живым в огороде. Пенсионер умер через два-три часа.

«Вину в совершении преступления обвиняемый признаёт частично», — говорится в сообщении СКР. Злоумышленник находится под арестом. Уголовное дело рассмотрит Омский областной суд.

Добавим, прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 55-летнего жителя деревни Озерка Исилькульского района.

По информации прокуратуры, перед тем, как закопать отца в огороде, мужчина обмотал его одеялом и обвязал верёвкой и тросом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вынесен приговор по делу о жестоком убийстве женщины.

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