Москва, 1 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В декабре в России вступает в силу закон об обязательной дактилоскопии мигрантов, сообщает ИА REGNUM.

Отпечаток пальца

С 29 декабря вводится обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию, для работы.

Им выдаются соответствующие документы в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца. Карта будет иметь стандартный размер 85,6×53,98 мм, состоять из лицевой и оборотной сторон, содержащих необходимую информацию о владельце и чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом.

Кроме того, 29 декабря вступают в силу нормы, которыми иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию в целях работы либо в других целях, но на срок более 90 дней, предписывается прохождение медицинского освидетельствования, подтверждающего наличие или отсутствие факта употребления мигрантами наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Исключение делается для граждан Белоруссии.