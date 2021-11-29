Москва, 29 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Температура воздуха выше многолетней нормы ожидается 29 ноября в Москве, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

Синоптики рассказали, что ситуацию в столичном регионе определит тёплый сектор североатлантического циклона, насыщенного полями облачности и небольших осадков. В результате ожидается не по сезону тёплый день.

В столице ожидается облачная погода и небольшой дождь. Воздух прогреется до пяти градусов тепла, в Подмосковье — до шести градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.