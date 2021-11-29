Брисбен, Австралия, 29 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Полиция австралийского штата Квинсленд арестовала мужчину после нападения на пассажиров поезда в районе Нортгейте, расположенном на севере столичного Брисбена. Вечером 28 ноября в поезде нападению подверглись не менее восьми человек, в том числе 11-месячный ребенок, передает телеканал Nine News.

James Loesch Прибытие поезда

Старшему из пострадавших было 78 лет. Все получили травмы, не опасные для жизни. После инцидента был арестован 28-летний мужчина и доставлен в больницу для обследования и освидетельствования. Утверждается, что он также напал на двух полицейских.

Причина конфликта мужчины с пассажирами пока неизвестна. Было ли у нападавшего оружие, не известно.

На данный момент полиция Квинсленда не расценивает нападение как террористический акт.