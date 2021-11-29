Пномпень, 29 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Власти Камбоджи приняла не менее 15 беженцев из Афганистана, первых из 300 человек, которые направляются в страну по ранее достигнутой договоренности с международной неправительственной организацией «Фонд Азии». Об этом сообщает газета Khmer Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Камбоджи

Отмечается, что первая группа беженцев прибыла в страну 17 ноября.

Правительство Камбоджи предоставило прибывшим статус временного проживания в ожидании переселения в другое государство, которое примет их для проживания на постоянной основе.

Напомним, ранее The Wall Street Journal написала, что афганским беженцам, возможно, придется годами ждать, чтобы прибыть в Соединенные Штаты.

По данным газеты, ряд афганских граждан, которые были переведены в другие страны во время «плана аварийного выхода» из Афганистана, могут годами ждать, чтобы добраться до Соединенных Штатов, и будут испытывать большие трудности.