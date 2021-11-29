Ульяновск, , 09:10 — REGNUM В Ульяновской области с 1 января 2022 года увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующее соглашение подписано региональным правительством с Федерацией профсоюзов и работодателями, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Подписание соглашения об увеличении зарплат Ulgov.ru

Документ о повышении МРОТ поставили глава региона Алексей Русских, руководитель федерации Анатолий Васильев и председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Войт. Соглашение предполагает установление минимального размера зарплаты для работников внебюджетного сектора экономики и среднего бизнеса в размере 15 700 рублей в месяц. В настоящее время МРОТ составляет 12 792 рубля. Действие документа не включает организации, финансируемые из федерального бюджета.

Кроме того, также подписано соглашение между работодателями, профсоюзами и правительством Ульяновской области на 2022 — 2024 годы в части регулирования принципов развития социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Власти поясняют, что оно направлено, в первую очередь, на повышение уровня жизни граждан.

«Низкий уровень оплаты труда — это главная проблема развития региона. Мы видим, что наши граждане в период сложной эпидемиологической ситуации столкнулись не просто со снижением доходов», — сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских Ulgov.ru

По его словам, увеличились траты на лечение и профилактику, растут расходы на услуги и товары первой необходимости. Глава региона подчеркнул, что в этих условиях необходимо «прилагать все усилия» для повышения уровня зарплат, над чем власти работают. И к этой работе подключены работодатели, профсоюзы, органы власти

Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ульяновской области заключается ежегодно с 2016 года. Оно устанавливает повышенный размер областной минимальной зарплаты по сравнению с общероссийским показателем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по результатам работы с предприятиями и организациями достигнуты договорённости о повышении заработной платы для 42 тыс. работников. Всего заключено 1065 соглашений об увеличении заработной платы сотрудникам.

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