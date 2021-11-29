Пермь, 29 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Перми в декабре планируют открыть 71 каток. Впервые оборудуют каток на набережной реки Кама. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

(сс) Matthew Fournier Коньки

«В Ленинском районе города впервые будет открыт центральный городской каток на набережной Камы. Пермяков приглашают на площадку нового амфитеатра. Выход на лёд будет бесплатным, также будет возможность взять коньки напрокат», — сказали в городской администрации.

Информация о режиме работы и расположении катков опубликована на сайте мэрии. Часть из них будет платной. Перед посещением катков стоит уточнить условия входа. В частности, каток на территории стадиона «Юность» доступен только обладателям сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.