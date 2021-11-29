Грозный, , 09:08 — REGNUM В Чечне включили для изучения в школах книгу про первого главу республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Учебное пособие «Путь, озарённый светом» будут штудировать учащиеся старших классов, передает ЧГТРК «Грозный».

Ахмат Кадыров 2ch.hk

Автором книги является начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. По его словам, написать книгу о первом главе Чечни он задумал еще в 2019 году после совещания, которое провел нынешний руководитель республики Рамзан Кадыров по случаю Дня Конституции Чечни.

В своем исследовании Эдилов изложил основные положения политического и духовного наследия Ахмата-Хаджи Кадырова. Как отмечает телерадиокомпания, юное поколение Чечни с интересом читает новое пособие.

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Напомним, ранее в Чечне объявляли конкурсы на лучшее стихотворение про Ахмата-Хаджи Кадырова и мать Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову. Кроме того, в сентябре 2021 года был объявлен конкурс на лучшие портреты семьи Кадыровых. Приз победителю составил 500 тыс. рублей.