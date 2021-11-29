Москва, , 09:07 — REGNUM В период с 29 ноября по 1 декабря в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) ожидается аномально холодная погода, при которой температура воздуха будет ниже на 4−6 градусов, а в Южном федеральном округе (ЮФО) с 1 декабря прогнозируется резкое похолодание на 7−8 градусов. Об этом 29 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мороз Pixabay.com

«Наиболее сильное похолодание ожидает Петербург и весь Северо-Западный округ. Уже в понедельник там будет холодная погода с температурой ниже нормы на 4−6 градусов. Температурный режим будет −7… −12 °C, а днем — −4… −9 °C. Такая погода там будет до среды», — приводит его слова ТАСС.

При этом синоптик уточнил, что самое большое похолодание будет в это время в Мурманской области.

«Суровая погода ожидает Мурманскую область. Там −17… −22 °C ночью будет, а днем — минус −12… −17 °C. Это даже на 8 градусов ниже нормы», — отметил Вильфанд.

Помимо того, он рассказал, что в ЮФО также прогнозируется резкое похолодание, при котором температура воздуха понизится сразу на 7−8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра в Москве и Московской области.