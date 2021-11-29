Москва, 29 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Москве завершается второй этап реконструкции одних из крупнейших в Европе Люберецких очистных сооружений. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал». Некрасовка. Москва

Для дальнейшей модернизации Люберецких очистных сооружений привлекут более 8,4 млрд рублей частных инвестиций.

В ходе третьего этапа реконструкции предполагается модернизация сооружений по извлечению фосфора и удалению азота из сточных вод. Также при модернизации объекта делается упор на повышение качества воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап реконструкции одних из крупнейших в Европе очистных сооружений — Люберецких — завершился в марте 2021 года.

Читайте подробнее: Завершился первый этап реконструкции Люберецких очистных сооружений