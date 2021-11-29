Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений
Москва, 29 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Москве завершается второй этап реконструкции одних из крупнейших в Европе Люберецких очистных сооружений. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Для дальнейшей модернизации Люберецких очистных сооружений привлекут более 8,4 млрд рублей частных инвестиций.
В ходе третьего этапа реконструкции предполагается модернизация сооружений по извлечению фосфора и удалению азота из сточных вод. Также при модернизации объекта делается упор на повышение качества воздуха.
Как сообщало ИА REGNUM, первый этап реконструкции одних из крупнейших в Европе очистных сооружений — Люберецких — завершился в марте 2021 года.
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