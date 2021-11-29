Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM В Бурятии по данным на начало 2021 года проживало 515 тыс. женщин, что составляет 52,3% от общей численности населения республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

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Средний возраст женщин составил 38,5 года, а возраст рожениц — 28,6 года. При этом в репродуктивном возрасте (от 15 до 49 лет) находились 233,2 тыс. жительниц республики.

«Всего в 2020 году в республике родилось 12 682 малыша, из них 6469 мальчиков и 6213 девочек. Большинство малышей родились в полноценной семье — 67,6%», — отметили в службе статистики.

При этом в регионе растёт число повторных родов. Так, в 73,4% случаев родившиеся дети были вторыми, третьими и более в семье. У женщин, родивших в возрасте старше 30 лет, большинство детей были вторыми и третьими в семье. У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 689 малышей.