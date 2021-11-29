Уфа, , 09:06 — REGNUM Автомобиль врезался в электроопору в Уфе. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба городского ГИББД.

ДТП ВКонтакте: Калуга за рулем

Сообщается, что утром 28 ноября автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 35-летний мужчина, двигаясь по улице Выгонная в сторону улицы Дзержинского, наехал на электроопору.

Отмечается, что в результате ДТП получили травмы водитель и 61-летняя пассажирка этого автомобиля. Водителю оказали медпомощь и отпустили, а 61-летнюю женщина госпитализировали.

«В ходе проверки документов сотрудниками ГИБДД было установлено, что у водителя отсутствовало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан, в связи с чем, мужчина был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

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