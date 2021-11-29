Ташкент, , 09:02 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 29 ноября провел встречу со специальным докладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалой Ни Аолайн. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с ООН и ее специализированными структурами в области прав человека», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана отмечает, что спецдокладчик ООН высоко оценила усилия Узбекистана по обеспечению прав и свобод граждан, оказанию действенной помощи лицам, оказавшимся в сложных ситуациях в других государствах, в том числе возвращению и репатриации людей, особенно женщин и детей, из зон боевых действий на Ближнем Востоке.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Высказано общее мнение об острой необходимости в оказании афганскому народу экстренной гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.