Тбилиси, , 09:58 — REGNUM В Грузии из военного госпиталя в Гори, куда из тюремной больницы перевели экс-президента страны Михаила Саакашвили, утром 29 ноября выехал автомобиль скорой помощи в сопровождении машин Пенитенциарной службы. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Михаил Саакашвили European People's Party

По данным журналистов, из медучреждения вывезли экс-президента для того, чтобы доставить Тбилисский городской суд. В Пенитенциарной службе пока не дают комментариев по этому вопросу.

Сегодня в суде будет рассматриваться дело о жёстком разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Саакашвили впервые сможет присутствовать на судебном заседании.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента. Сам он заявляет о желании выступить на заседании.

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