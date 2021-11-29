Тбилиси, 29 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Грузии из военного госпиталя в Гори, куда из тюремной больницы перевели экс-президента страны Михаила Саакашвили, утром 29 ноября выехал автомобиль скорой помощи в сопровождении машин Пенитенциарной службы. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

European People's Party Михаил Саакашвили

По данным журналистов, из медучреждения вывезли экс-президента для того, чтобы доставить Тбилисский городской суд. В Пенитенциарной службе пока не дают комментариев по этому вопросу.

Сегодня в суде будет рассматриваться дело о жёстком разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Саакашвили впервые сможет присутствовать на судебном заседании.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента. Сам он заявляет о желании выступить на заседании.