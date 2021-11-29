Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что не позволило ему наладить взаимодействие с Россией.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во время интервью Трамп поднял тему опровергнутых обвинений со стороны внутриполитических противников в сговоре с Москвой.

«Но на это (опровержение) ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией», — заявил экс-глава Белого дома.

По его словам, клеветническая кампания, которая велась против него большую часть его нахождения на посту главы государства, также помешала добиться «очень хороших» результатов для США и РФ.

«Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: «О, он любит Россию». Эти люди больные», — заключил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 году специальный прокурор Роберт Мюллер начал независимое расследование возможного «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году. Команде Дональда Трампа приписывался «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США. Спецпрокурор Мюллер выдвинул многочисленные обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.

Однако после завершения почти двухлетнего расследования Мюллер не нашёл сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году.