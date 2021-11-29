Канберра, 29 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Австралия находится в «отличном состоянии», чтобы противостоять распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом, как сообщает телеканал Nine News, заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступая на пресс-конференции 29 ноября.

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«Австралия — одна из самых вакцинированных стран в мире … После Израиля Австралия в числе первых стран начала общенациональную кампанию по ревакцинации», — отметил Хант.

«В Австралии очень высокий уровень людей, которые считаются полностью привитыми … Австралия — одна из наиболее подготовленных в этом отношении стран в мире», — добавил министр.

В то же время Хант подтвердил, что распространение штамма «Омикрон» может привести к введению новых ограничений в стране: «мы без колебаний предпримем дополнительные меры, если свидетельства медиков покажут, что для борьбы требуется больше усилий».