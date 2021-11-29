Лондон, 29 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Великобритания и Израиль намерены не позволить Ирану стать ядерной державой. Такое заявление министры иностранных дел двух государств Лиз Трасс и Яир Лапид сделали в совместной статье для британской газеты The Telegraph.

Ядерная программа Ирана

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«Мы будем работать днём и ночью, чтобы не дать иранскому режиму когда-либо стать ядерной державой. Время уходит, что усиливает необходимость в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами и друзьями, чтобы помешать амбициям Тегерана», — отмечается в публикации.

Ожидается, что 29 ноября будет подписано соглашение сроком на десять лет, которое позволит двум странам более тесно сотрудничать по таким вопросам, как кибербезопасность, развитие технологий, оборона, торговля и наука.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Иран возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене. В переговорах помимо Ирана примут участие представители Китая, Франции, Германии, России и Великобритании.