Будапешт, 29 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Отсутствием общих усилий в борьбе с пандемией коронавируса разочарован министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он заявил об этом 29 ноября в беседе с RT.

Петер Сийярто

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«Я считал, что у пандемии будет один положительный момент. Это появление у мировых государств понимания того, насколько сильно все мы зависим друг от друга», — сказал он.

Также Сийярто отметил, что он рассчитывал на то, что на фоне эпидемии COVID-19 конфликты останутся в прошлом и страны мира поймут необходимость сотрудничества для спасения жизней людей.

«К сожалению, здесь меня ждало разочарование. Ничего подобного не произошло», — указал глава МИД Венгрии.

Кроме того, Сийярто добавил, что, по его мнению, также «нет никаких общих усилий ни в научной сфере, ни в вопросе вакцин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучизаявил, что ревакцинация даёт самую надёжную защиту от омикрон-штамма коронавируса.