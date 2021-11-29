Канберра, 29 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ближайшие дни созовет заседание Национального кабинета министров, чтобы обсудить распространение нового штамма «Омикрон» на территории страны. Об этом 29 ноября сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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После обнаружения первых случаев заражения штаммом «Омикрон» в Австралии Моррисон попросил граждан сохранять спокойствие.

«Очевидно этот штамм вызывает беспокойство. Но это не первая проблема, с которой мы сталкиваемся», — заверил общественность премьер-министр страны.

Премьер-министр Австралии отметил, что борьба с COVID-19 больше не связана с количеством случаев, а с серьезностью заболевания и тем, как система здравоохранения справляется с «тяжелыми» пациентами.

«Так что мы идем шаг за шагом, получаем самую точную информацию и принимаем спокойные и разумные решения», — добавил Моррисон.