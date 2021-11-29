Париж, 29 ноября 2021, 08:56 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призывает Великобританию «взять на себя ответственность» за мигрантов, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции
Флаг Франции
Pixabay.com

По окончании кризисной встречи по вопросам мигрантов, состоявшейся в городе Кале, министр внутренних дел страны заявил, что Франция не должна быть «заложницей внутренней политики Великобритании».

Однако министр внутренних дел Франции заверил, что встреча в Кале была не «антибританской, а проевропейской».

По словам министра, если мигранты «рискуют своей жизнью, пересекая Ла-Манш, это потому, что их привлекает Англия, в частности, рынок труда.

Кроме того, Жеральд Дарманензаявил, чтобольше нет никаких законных возможностей искать убежище в Великобритании.

Напомним, Франция с 1 января приняла 150 тысяч запросов о предоставлении убежища, а Великобритания — 30 тысяч.