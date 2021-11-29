Париж, 29 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призывает Великобританию «взять на себя ответственность» за мигрантов, сообщает Le Figaro.

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По окончании кризисной встречи по вопросам мигрантов, состоявшейся в городе Кале, министр внутренних дел страны заявил, что Франция не должна быть «заложницей внутренней политики Великобритании».

Однако министр внутренних дел Франции заверил, что встреча в Кале была не «антибританской, а проевропейской».

По словам министра, если мигранты «рискуют своей жизнью, пересекая Ла-Манш, это потому, что их привлекает Англия, в частности рынок труда».

Кроме того, Жеральд Дарманен заявил, что больше нет никаких законных возможностей искать убежище в Великобритании.

Напомним, Франция с 1 января приняла 150 тысяч запросов о предоставлении убежища, а Великобритания — 30 тысяч.