Тюмень, 29 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В банках Тюменской области с начала 2021 года выросли ставки по ипотечному кредитованию жилья. Самый значительный рост средней ставки по ипотеке произошёл в сегменте загородной недвижимости, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Tambov.gov.ru Новое жильё в Тамбовской области

Средняя ставка на рынке вторичного жилья выросла с 8,2% до 8,9%, в сегменте новостроек — с 6,3% до 6,7%, на загородную недвижимость — с 7,6% до 8,9%,

«При таких условиях, для покупки готового жилья тюменцам потребуется первоначальный взнос на 8,2% больше, чем в начале года, а при сроке кредитования 20 лет, сумма ежемесячного платежа выросла на 13,8%, переплата по кредиту — на 19,3%. Но при этом итоговая стоимость кредита (сумма кредита плюс переплата по процентам за весь срок кредитования) стала больше только на 13,2%», — отметила эксперт.

Напомним, в апреле 2021 года руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова предупреждала, что с увеличением ключевой ставки Центробанка следует ожидать повышения ставок на ипотечные продукты на уровне 0,25−0,75%.