Калуга, 29 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Калуге вечером 28 ноября на перекрёстке улиц Московская и Карла Либкнехта 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 2109, проехавший на запрещающий сигнал светофора, сбил двух 17-летних подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

40.mchs.gov Место дорожного происшествия в Калуге

Пострадавшие с серьезными ранениями госпитализированы в медицинское учреждение. Прокуратурой Калуги организована проверка по факту дорожного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по информации Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, с начала 2021 года наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Только на дорогах Калуги за шесть месяцев 2021 года произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 30 человек получили ранения различной степени тяжести. За аналогичный период 2020 года в Калуге произошло 19 ДТП: два ребёнка погибли и 18 детей пострадали.