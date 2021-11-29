Самара, 29 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в убийстве местного жителя в Самарской области. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

kropekk_pl Убийство

По версии следствия, вечером 27 ноября 2021 года в одном из магазинов города Отрадный подозреваемым 1986 года рождения поссорился с местным жителем 1973 года рождения.

В материалах уголовного дела указано, что в ходе конфликта после выхода из магазина фигурант уголовного дела нанес мужчине не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самарской области обвинили в убийстве своего отца.