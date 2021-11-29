Москва, , 08:53 — REGNUM В России 29 кредитных организаций могут прекратить работу к октябрю 2022 года, пишут"Известия» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».

Центробанк NVO

Отмечается, что это может произойти из-за отзыва лицензии либо ее добровольного аннулирования, или в процессе слияний и поглощений.

По информации агентства, за последний год прекратили свою работу порядка 45 кредитных организаций, из них 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, еще шесть — в связи с реорганизацией в форме присоединения к другим банкам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Коммерческий банк «Спутник» (Самара), а также у АО «Объединенный резервный банк» («Орбанк»), г. Москва.

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