Первомайский район, Оренбургская область, 29 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту хищения 2,4 млн рублей, предназначенных для содержания пункта пропуска через госграницу, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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По данным ведомства, хищение крупной суммы денег выявлено во время прокурорской проверки исполнения федерального законодательства при расходовании бюджетных средств на содержание пунктов пропуска через государственную границу России.

С января по март 2019 года в рамках госконтракта компания осуществила поставку дизтоплива автомобильному пункту пропуска «Маштаково». При этом топливо не отвечало установленным конкурсной документации требованиям. Ущерб казенному учреждению превысил 2,4 млн рублей.

По материалам прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).