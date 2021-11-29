Тере-Хольский район, Тува, , 08:51 — REGNUM Прокуратура потребовала министерство дорожно-транспортного комплекса Тувы организовать автотранспортное сообщение с труднодоступным Тере-Хольским районом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, ранее по этой проблеме поступили жалобы местных жителей.

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В ходе проверки выяснилось, что расположенный на крайнем юго-востоке республики район не имеет отвечающего требованиям и нормативам автотранспортного сообщения с остальной территорией региона.

«Транспортное обслуживание населения осуществляется лишь воздушным транспортом авиакомпанией РКП «Тува Авиа», либо наземным транспортным сообщением по маршруту «Усть-Бурен — Усть-Элегест — Кунгуртуг», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим сотрудники надзорного органа обратились в суд с требованием возложить обязанности на региональное министерство включить создание безопасной автодороги в район в госпрограмму. Кызылский городской суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме.